Braccio di Ferro, riparte il film di Genndy Tartakovsky! Tutti i dettagli sul progetto

Conosciuto solo grazie ad un test per l'animazione di Genndy Tartakovsky che divenne virale sei anni fa, il lungometraggio d'animazione di Braccio di Ferro non è riuscito a trovare una casa in Sony Pictures, ma adesso il progetto si avvia finalmente a ripartire.

Genndy Tartakovsky, acclamato animatore di Samurai Jack e Hotel Transylvania, ha una lunga storia con Popeye. Dopo essere stato accostato ad un reboot per la Sony, il progetto deragliò nel 2016 con gran delusione da parte dei fan, che invece avevano apprezzato tantissimo un test per l'animazione pubblicato sull'account Youtube di Sony Pictures Animation nel 2014.

Ma adesso la rivista Animation Magazine riferisce che Tartakovsky è tornato per riportare in vita il suo adattamento moderno. L'unico problema? Tutto ricomincerà da capo.

Tartakovsky infatti parteciperà al progetto con un nuovo studio, King Features, e sebbene al momento non sia chiaro quale sarà lo stile di animazione utilizzato per il film, Animation Magazine ha specificato che il film non condividerà lo stesso stile animato visto nel test Sony. Il lato positivo ovviamente è che Tartakovky sembra così appassionato al progetto da volergli dare un'altra possibilità, perfino a oltre cinque anni di distanza dal primo fallimento.

Cosa ne pensate? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.