Braccio di Ferro, annunciato il film live-action remake del cult con Robin Williams

Variety ha annunciato in esclusiva che da oggi, grazie a Chernin Entertainment e King Features, è ufficialmente in lavorazione un nuovo film di Braccio di ferro, l’iconico marinaio mangiatore di spinac apparso per la prima volta nei fumetti alla fine degli anni ’20.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo come lungometraggio ad alto budget, con lo sceneggiatore Michael Caleo (Sexy Beast, The Family, I Soprano ingaggiato per scrivere il copione: si tratta della prima rivisitazione live-action del personaggio dal 1980, anno in cui uscì il famoso Popeye di Robert Altman con protagonisti il grande Robin Williams nei panni di Braccio di Ferro e Shelley Duvall in quelli di Olivia. All'epoca il film venne stroncato dalla critica, ma negli divenne un piccolo cult e soprattutto fu fin da subito un buon successo di pubblico, dato che venne distribuito dalla Paramount Pictures con un budget di 20 milioni di dollari e riuscì ad incassare circa 60 milioni di dollari in tutto il mondo.

Braccio di ferro ha celebrato quest’anno il suo 95° anniversario, dopo essere apparso per la prima volta nel fumetto del 1929 "Thimble Theatre”: da allora, il personaggio ha generato sia film animati che serie tv nel suo periodo d'oro ed è considerato uno dei primi modelli per il merchandising di massa. Attualmente i produttori del nuovo live-action stanno cercando di individuare uno studio partner per distribuire il progetto, vi terremo aggiornati.

Chissà se adesso The Rock si proporrà davvero per fare Braccio di Ferro, come volevano qualche mese fa le speculazioni.

