L'ultimo boyscout, il compositore Michael Kamen odiò lavorare al film!

L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere si aggiunge a quel filone di pellicole di Tony Scott che hanno raccontato il genere action tra gli anni '80 e '90. Questo però non portò tutti coloro che collaborarono al film ad amarlo, in particolare colui che compose la colonna sonora del film.

Pare che lo stesso Scott non avesse amato lavorare al film a causa del brutto rapporto che aveva sviluppato con il produttore principale della pellicola Joe Silver. Nonostante ciò, il regista decise di dare il massimo per realizzare un film d'azione adrenalinico capace di appassionare il più ampio pubblico possibile. Nonostante la pellicola non sia una delle sue più apprezzate, rispecchia a pieno quello stile esagerato che fa parte del cinema d'azione di quegli anni.

Mentre per Top Gun Tony Scott rischiò di essere licenziato per una scena, in L'ultimo boy scout i problemi principali li ebbero con colui che compose la colonna sonora del film. Michael Kamen lavorò alle musiche nonostante avesse odiato il film fin dalla sua prima visione. Ciò che lo spinse a continuare a lavorare alla colonna sonora fu la sua decennale amicizia con Bruce Willis e con il produttore Joe Silver che gli chiesero di non rinunciare al lavoro.

