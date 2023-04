Boyhood, Richard Linklater potrebbe realizzare un sequel da quando Mason Jr. ha 30 anni

Richard Linklater starebbe pensando di realizzare un sequel di Boyhood che inizierebbe quando il personaggio di Ellar Coltrane, Mason Jr., ha 30 anni. Il regista ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Empire, per celebrare l'uscita del dvd firmato da Arrow Video. Ecco le parole di Linklater.

"C'erano cose che avremmo potuto fare, semplicemente non l'abbiamo fatto rapidamente. Per quanto ne sappiamo, potremmo semplicemente partire all'età di 30 anni o qualcosa del genere. Chi diavolo lo sa?" ha dichiarato Linklater.



Boyhood è un racconto di formazione con protagonista Ellar Coltrane nei panni di Mason Evans Jr. nel corso di 12 anni, dal 2002 al 2013. Un progetto innovativo. Un progetto che ancora respira, come ha dichiarato Linklater.



Il regista - su Everyeye trovate il trailer di Boyhood - ha dichiarato di sapere che cosa accade dopo:"So che cosa è successo, infatti è rappresentato in un mucchio di film che ho fatto sulla vita universitaria... Before Sunrise o Everybody Wants Some! Quel film inizia con un ragazzo che arriva al college. Respira ancora per me, da tempo non si è calcificato. Voglio dire, è un documento dal 2002 al 2013 ma non si è mai trattato soltanto di quello. Il mio obiettivo, probabilmente il mio progetto più ampio era mostrare, in un modo divertente, com'era la vita. Com'era essere un essere umano in qualsiasi momento" ha dichiarato il regista.



Richard Linklater probabilmente riguarderà il film per il 12° anniversario nel 2026, dato che ci sono voluti proprio dodici anni anni per realizzarlo. Non perdetevi la nostra recensione di Boyhood, uscito nelle sale nel 2015.