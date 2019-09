Boyd Holbrook nello spettacolare trailer di All'ombra della Luna targato Netflix

Vi avevamo anticipato il suo arrivo e parte della sinossi quando abbiamo parlato dei progetti a tema sci-fi e horror in arrivo su Netflix tra settembre e ottobre, ma è adesso che il colosso dello streaming ha diffuso online il primo e onestamente promettente trailer ufficiale di All'ombra della luna.

Scritto da Geoffrey Tock e Gregory Weitman (Limitless la serie, Defiance) e diretto dall'apprezzato Jim Mickle (Cold in July, Stake Land), questo interessante progetto è ambientato nella Filadelfia del 1988 e vede protagonista Thomas Lockhart, poliziotto semplice che non vede l'ora di essere promosso a detective che inizia a indagare su di un misterioso serial killer che torna a uccidere ogni nove anni. I suoi crimini cominciano però ad andare contro ogni spiegazione scientifica, alimentando l'ossessione di Lockhart per la verità e mettendo a repentaglio la sua carriera e la sua famiglia, spingendolo quasi alla pazzia.



All'ombra della luna vede nel cast Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Michael C. Hall (Dexter, Cold in July) e Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth), per un'uscita prevista sul Netflix il prossimo 27 settembre. Curiosi di vedere questo nuovo progetto originale del servizio streaming? Conoscete Jim Mickle e la sua filmografia?



Fateci sapere cose ne pensate nei commenti in basso.