Boy Kills World, Samara Weaving nel nuovo film prodotto da Sam Raimi: il cast

Non si sa molto della nuova produzione di Sam Raimi e Roy Lee, Boy Kills World, se non che sono appena stati confermati i nomi di punta del cast in vista delle riprese che prenderanno presto il via in Sudafrica.

Si tratta di Samara Weaving (Finché morte non ci separi, Nine Perfect Strangers), Bill Skarsgard (che ha recentemente parlato del suo ingresso nel cast di John Wick 4) e l'attore esperto di arti marziali Yayan Ruhian (Star Wars Episodio VII - Il risveglio della forza).

Dalle prime informazioni sul film, sappiamo che Boy Kills World sarà un film d'azione ambientato in un mondo distopico. Bill Skarsgard interpreterà Boy, un ragazzo sordomuto con una fervente immaginazione. Quando tutta la sua famiglia verrà uccisa da un crudele tiranno, non potrà far altro che fuggire nella giungla. Lì incontrerà un misterioso sciamano che lo addestrerà a reprimere la sua immaginazione fanciullesca per diventare strumento di morte.

Boy Kills World segnerà il debutto alla regia di un lungometraggio per Moritz Mohr, che finora ha lavorato a cortometraggi. La sceneggiatura è stata scritta da Arend Remmers e Tyler Burton Smith. Il film sarà prodotto da Sam Raimi e Zainab Azizi per la Raimi Productions, da Roy Lee, Dan Kagan e Andrew Childs per Vertigo Entertainment e da Stuart Manashil di Novo.

E proprio il produttore Sam Raimi si è recentemente espresso sulla pellicola: "Sono emozionato di tornare a lavorare con Roy Lee al film Boy Kills World di Moritz Mohr. Moritz ha un ottimo senso dell'azione, dello humour e della costruzione di un mondo che non vedo l'ora tutti possano vedere".

Sperando di sapere presto di più su questo interessante progetto, vi ricordiamo che manca sempre meno all'arrivo del trailer di Doctor Strange 2, diretto proprio da Sam Raimi, che uscirà in sala a marzo 2022!