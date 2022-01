Boy Kills World, Andrew Koji nel cast del film con Bill Skarsgård e Samara Weaving

Un nuovo volto si aggiunge al cast di Boy Kills World, la pellicola prodotta da Sam Raimi che vede già tre le sue fila Bill Skarsgård e Samara Weaving: Andrew Koji.

L'attore di GI Joe: Snake Eyes Andrew Koji è la nuova aggiunta all'ensemble di Boy Kills World, il nuovo progetto da produttore di Sam Raimi.

Sappiamo già che nel cast del film vedremo la star di IT Bill Skarsgård, l'attrice di Finché Morte Non Ci Separi Samara Weaving e l'esperto di arti marziali Yayan Ruhian (Star Wars Episodio VII - Il Risveglio della Forza), e che sarà un film basato su una storia ideata dal regista Moritz Mohr e Arend Remmers (Dogs of Berlin), ambientato in una realtà distopica in cui un ragazzo sordomuto dalla vivace immaginazione si ritrova ad assistere alla morte dei propri genitori. A seguito dell'evento, un misterioso sciamano lo crescerà allenandolo a reprimere la propria immaginazione e facendolo diventare uno strumento di morte.

il regista di Doctor Strange 2 Sam Raimi, come già accennato, produrrà la pellicola assieme a Roy Lee (IT, The Departed, mentre Remmers e Tyler Burton Smith (La bambola assassina) si sono occupati della sceneggiatura.

Non sappiamo ancora quale ruolo interpreterà Koji nel film, ma Skarsgård vestirà i panni del protagonista. Le riprese di Boy Kills World inizieranno nei prossimi mesi in Sudafrica.