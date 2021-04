Boy George, arriva il biopic: 'Potrebbe esserci anche Keanu Reeves'

Secondo il leader dei Culture Club, Boy George, anche una rinomata star di Hollywood sarà impegnata nelle riprese del biopic di Millennium Media sulla sua vita, dal titolo Karma Chameleon. George spera che la produzione del film possa iniziare nel corso dell'estate a Londra e in Bulgaria, commentando alcune voci sul casting.

La star di Hollywood che potrebbe apparire nel film è Keanu Reeves. Boy George ha spiegato che è in corso la ricerca dell'attore che lo interpreterà:"Stiamo cercando un giovane attore coraggioso da qualsiasi parte del mondo per interpretare il ruolo della sua vita".



Danny Mays potrebbe interpretare il padre di Boy George, e il cantante ha poi aggiunto:"Ci sono voci sull'apparizione di Keanu Reeves".

Già lo scorso anno venne annunciato il biopic su Boy George. Il produttore Kevin King Templeton ha dichiarato:"Non vedo l'ora di trovare un protagonista dinamico. Avendo passato del tempo con George negli ultimi quattro anni a sviluppare il film, è importante per me che la sua storia venga raccontata in un modo che lo onori".

I boss di Millennium Media hanno ripreso in mano il progetto a seguito dei ritardi causati dalla pandemia di COVID-19. Il film racconterà gli inizi di George come membro di una famiglia della classe operaia irlandese, attraverso la sua ascesa ai vertici delle classifiche musicali negli anni '80 con i Culture Club.



