Boy Erased - Vite Cancellate non uscì in sala in Brasile: fu censura?

Le tematiche affrontate da Boy Erased - Vite Cancellate non sono di quelle semplici da digerire: il film con Russell Crowe affronta il tema dell'omosessualità dal punto di vista di un ragazzo costretto a seguire una terapia di conversione, pratica in gran parte dei casi consistente in vere e proprie torture fisiche e psicologiche.

Un tema scottante sul quale è impossibile non si aprano dibattiti e discussioni piuttosto accese, e che altrettanto facilmente finisce per infastidire qualcuno: è facile intuire, ad esempio, quanto poco possa piacere un film del genere a una presidenza ultra-conservatrice come quella brasiliana di Jay Bolsonaro.

Proprio in virtù di ciò sono ancora in molti a chiedersi se, in Brasile, il film non sia stato effettivamente vittima di censura: l'uscita di Boy Erased era infatti prevista per il gennaio del 2019, mese dell'insediamento del governo Bolsonaro, ma fu frettolosamente annullata senza troppo preavviso. "Il film non verrà rilasciato per ragioni esclusivamente commerciali, dovute al costo della campagna di lancio rispetto alle vendite stimate al botteghino" fu la spiegazione fornita dai produttori e ritenuta ben poco convincente da parte dell'opinione pubblica.

La convinzione più diffusa resta dunque ancora oggi quella che la produzione non abbia voluto rischiare di irritare il neo-presidente brasiliano con una release che sarebbe potuta risultare provocatoria ai suoi occhi: se le cose siano effettivamente andate in questo modo, naturalmente, possono dirlo solo i personaggi coinvolti nella vicenda. Per saperne di più, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Boy Erased - Vite Cancellate.