Boy Erased, prime immagini ufficiali del nuovo film scritto e diretto da Joel Edgerton

È grazie alla Focus Features che possiamo mostrarvi quest'oggi le prime immagini ufficiali di Boy Erased, nuovo dramma coming-of-age scritto e diretto da Joel Edgerton (The Gift) che vede tra i protagonisti anche Lucas Hedges e Russell Crowe.

Basato sul libro Boy Erased: A Memoir of Identity, Faith and Family di Garrard Conley, il film racconta la storia di Jared (Hedges), figlio di un pastore battista in una piccola cittadina americana e in conflitto con i suoi genitori. Il ragazzo si trova infatti davanti a un ultimatum: partecipare a una terapia di conversione gay o essere perennemente allontanato ed evitato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua fede. Si racconta, in sostanza, la lotta di un giovane costretto a mettere in discussione ogni aspetto della sua identità.



Prodotto dallo stesso Edgerton, che si è anche ritagliato un ruolo nel film, Boy Erased vede nel cast anche Nicole Kidman, Cherry Jones, Michael Balzary dei Red Hot Chili Peppers, Xavier Dolan, Joe Alwyn e David Joseph Craig, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 28 settembre. Dopo l'interessante Regali da uno sconosciuto - The Gift, siamo adesso sinceramente curiosi di scoprire questo secondo lungometraggio di uno degli autori emergenti più interessanti del momento.



Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per l'Italia.