Boy Erased: il nuovo poster del film riunisce tutta la famiglia Eamons

Focus Features ha diffuso in rete un nuovissimo poster ufficiale di Boy Erased, film di Joel Edgerton con protagonisti Lucas Hedges, Nicole Kidman e Russell Crowe.

In arrivo a novembre nelle sale statunitensi – in piena stagione degli Oscar quindi – si tratta della seconda pellicola da regista per l’attore Joel Edgerton (Il grande Gatsby, Red Sparrow, Bright), dopo il notevole esordio con il thriller hitchockiano Regali da uno sconosciuto – The Gift.

Nella pellicola il protagonista è Lucas Hedges, giovane attore candidato all’Oscar per la sua prova in Manchester by the Sea, che fruttò la statuetta a Casey Affleck. Accanto a lui svettano le presenze dei Premi Oscar Nicole Kidman e Russell Crowe, oltre a Xavier Dolan, Troye Silvan, Flea (dei Red Hot Chili Peppers), Joe Alwyn e Cherry Jones.

Inizialmente prevista per il 28 settembre 2018, la distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi è stata posticipata al 2 novembre successivo. Ancora sconosciuta l’eventuale data di distribuzione italiana del film.

Sinossi: Il film segue la storia di Jared (Hedges), figlio di un pastore battista in una piccola cittadina americana che rivela ai propri genitori (Kidman e Crowe) di essere gay. Jared viene messo davanti a un ultimatum dai propri parenti: partecipare a un programma che prevede una terapia di conversione (dell’orientamento sessuale) o essere esiliato completamente e bandito dalla sua famiglia, dagli amici e dalla propria fede. Boy Erased è la storia vera della lotta di un giovane ragazzo per trovare se stesso nonostante fosse obbligato a mettere in dubbio ogni aspetto della propria identità.