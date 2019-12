Il boxoffice italiano registra un incremento del 14% nel 2019 grazie alle uscite estive

Stando ai dati riportati anche da Variety, i ritorni al botteghino italiano hanno registrato un incremento del 14% nel 2019 con 630 milioni di euro incassati, spinta ricevuta da uno sforzo congiunto di Hollywood e dell'industria locale per programmare attentamente molte più uscite nei mesi estivi.

Nell'ultimo decennio, l'Italia ha sempre registrato vendite terribili durante i quattro mesi estivi, motivo che alla lunga ha convinto Hollywood e le distaccate italiane ad abbandonare quegli slot, lasciando l'Estate sostanzialmente scoperta di titoli importanti. Le cose sono però cambiate nel 2019 grazia a quello che è stato chiamato "MoveMent", una mobilitazione attiva di esercenti e studios che hanno deciso di coprire invece in un periodo propizio per il cinema blockbuster quei mesi con titoli interessanti.



Il risultato è che le vendite dei biglietti italiani nell'anno ormai agli sgoccioli hanno raggiunto i 97 milioni, con un aumento del 13% stando ai dati (non ancora completi) diffusi da Cinetel a fine anno. I numeri suggeriscono comunque che, una volta raggiunto il conteggio finale, l'Italia supererà i 100 milioni di benchmark d'ammissione sotto ai quali si può considerare l'anno cinematografico praticamente negativo.



A dirlo anche Francesco Rutelli, a capo dell'ANICA. Il Presidente dell'Associazione Italiana Distributori, Luigi Lonigro, ha invece spiegato come il traino siano stati anche titoli di una certa rilevanza quali Spider-Man: Far From Home, Toy Story 4 e del campione d'incassi Il Re Leone, tutti usciti nei mesi estivi appunto. Solo Il Re Leone è il titolo che ha incassato di più in Italia nel 2019, per l'esattezza 42 milioni di euro, superiore persino ad Avengers: Endgame (33 milioni) uscito ad Aprile e a Joker (32,8) uscito invece a ottobre.



È decisamente indicativo e ci auguriamo che si mantengano questi livelli anche il prossimo anno.