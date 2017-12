Box Office USA: weekend di poche sorprese, con Coco ancora in cima

Quanto è interessante?







Poche sorprese per il primo fine settimana di dicembre al box office americano, doveè ancora saldo al primo posto con altri 26.114.000 dollari incassati. Dietro di lui troviamo ancora Justice League di Zack Snyder & Joss Whedon, che ormai intravede il traguardo dei 200 milioni di dollari, anche se c'è poco da festeggiare. Thor: Ragnarok , uscito qualche settimana prima del film Warner e DC, è ancora saldo al quarto posto e sta per sfiorare i 300 milioni, facendo segnare quasi un +50% rispetto al film rivale, almeno per ora. Il podio anche questa settimana è chiuso dall'ottimo, che sta macinando incassi sin dalla settimana del debutto.Al quinto troviamo il primo film della classifica espressamente realizzato per Natale,, sequel della divertente commedia con Will Ferrell e Marc Whalberg, capace di incassare altri 7 milioni e mezzo di dollari. L' Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh se ne sta tranquillo al sesto posto americano, con 6.700.000 dollari, ormai vicino ai 90 milioni totali in patria. La vera, e forse unica, sorpresa della settimana è, che dopo il chiacchiericcio del web è tornato a risalire in classifica macinando altri 4.543.990 dollari di incasso.Le ottime recensioni e il passaparola stanno portando in alto il piccolo film indie di, che a quanto pare ha davanti una brillante carriera anche dietro la macchina da presa. Chiudono la top ten di questo weekend Tre manifesti a Ebbing, Missouri , la divertente commedia americana tutta al femminile.