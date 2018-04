Box Office USA: The Rock ancora Re del box office con Rampage - Furia Animale

Così come avvenuto in Italia, anche negli Stati Uniti Rampage - Furia Animale è riuscito a risalire la classifica fino al primo posto.

Nel suo primo weekend di programmazione il film con The Rock ha incassato la bellezza di 34.500.000 dollari, appena un soffio sopra A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, che in Nord America continua a macinare denaro: 32.600.000 dollari l'incasso del film di John Krasinski, ormai alla soglia dei 100 milioni soltanto in patria. Debutto al terzo posto invece per Obbligo o Verità, horror di Jeff Wadlow che ha incassato 19.080.000 dollari. Come in Italia, Ready Player One deve accontentarsi della quarta piazza anche oltreoceano, portando a casa altri 11.205.000 dollari.



In discesa la commedia Giù le mani dalle nostre figlie con, fra gli altri ovviamente, John Cena, che ha portato a casa altri 10.295.000 dollari. Chi ritroviamo invece al sesto posto settimanale, incapace ad abbandonare la classifica? Il nostro caro Black Panther, non pago di rompere più di 10 record in tutto il mondo: con altri 5.342.000 dollari, il film Marvel tocca i 673.797.522 in patria. Solo settimo il particolare L'Isola dei Cani di Wes Anderson, con 5 milioni di dollari, mentre scende all'ottavo posto I Can Only Imagine, film musicale dei fratelli Erwin. Chiudono la classifica settimanale del box office americano Acrimony e Chappaquiddick, insomma la proverbiale calma prima della tempesta di Avengers: Infinity War.