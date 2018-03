Box Office USA: Pacific Rim - La Rivolta scalza Black Panther dalla vetta

Quanto è interessante?







Dopo una trionfante cavalcata durata diverse settimane, Black Panther ha perso lo scettro del box office: sono arrivati i robot giganti di Pacific Rim - La Rivolta .Il film di Steven S. DeKnight, sequel diretto del Pacific Rim originale di, ha incassato nel weekend del debutto 28.003.000 dollari, portando così la pantera nera della Marvel al secondo posto (ferma a 16.658.000 dollari e con un totale in patria di oltre 630.000.000). Terza posizione della settimana per il film "musicale"di Andrew e Jon Erwin, che ha incassato altri 13.837.495 dollari, tre milioni in più rispetto a, nuovo film d'animazione con dietro un cast stellare (sono ad esempio coinvolti Johnny Depp, Emily Blunt, James McAvoy, Maggie Smith, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor Stephen Merchant, Mary J. Blige), capace di guadagnare al debutto 10.600.000 dollari.Solo quinto invece Tomb Raider , che conferma dunque un trend abbastanza negativo: 10.430.000 dollari di incasso, che portano il film cona 41.748.108 dollari totali. Chi invece ha incassato meglio delle aspettative è forse Nelle Pieghe del Tempo , che con altri 8.044.000 dollari arriva a 73.886.607 dollari totali.Al settimo posto del weekend troviamo la commedia, mentre all'ottavo debuttacon Jim Caviezel, altro film storico che ruota attorno alla figura di Cristo (e dei suoi apostoli, evidentemente), che ha guadagnato 5 milioni di dollari. Al nono e decimo posto due pari merito: Il sole a mezzanotte - Midnight Sun , rispettivamente a 4.160.000 e 4.119.000 dollari.