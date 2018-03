Box Office USA: neppure Tomb Raider scalza Black Panther dalla vetta, che supera i 600 mln

Quanto è interessante?







Se nel nostro Paese Lara Croft ha sbaragliato qualsiasi concorrenza, negli USA è ancora Black Panther a dominare la classifica del box office.La pantera nera della Marvel è risultata prima fra tutti anche nel weekend appena passato, con un incasso di 27.024.000 dollari - che le hanno permesso di superare i 600 milioni in patria. Il reboot di Tomb Raider ha invece guadagnato 23.525.000 dollari, una buona cifra ma non abbastanza da superare il cinecomic della Case delle Idee. Debutto al terzo posto invece per, film drammatico/musicale di Andrew Erwin e Jon Erwin, fermo a 17.064.640 dollari.Al quarto posto settimanale troviamo invece, film Disney che non ha raccolto critiche poi troppo positive, che ha guadagnato altri 16.565.000 dollari. A metà classifica ancora un debutto, la commedia romantica, con 11.500.000 dollari. Stabile, al sesto posto con 5.570.000 dollari di incasso, appena un gradino sopra l'indisponente, forte di altri 5.200.000 dollari di incasso e oltre i 100 milioni negli Stati Uniti.L'ultima parte della classifica vira su toni decisamente più dark con l'horror, 4.810.000 dollari di incasso nel weekend, Red Sparrow con la sensuale, 4.450.000 di incasso, il remake de Il Giustiziere della Notte firmatocon, ultimo titolo della Top Ten del weekend con 3.368.000 dollari.