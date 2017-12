Box Office USA: il mondo colorato di Coco conquista sempre più pubblico

Quanto è interessante?







1 Segnala Notizia Segnala Errori

Come già avrete visto, il box office italiano ha riservato poche sorprese questa settimana, probabilmente in stand-by per l'arrivo di. Lo stesso sta accadendo negli USA, conancora primo.Sono pochissime infatti le novità del weekend, il nuovo film d'animazione dellaha incassato altri 18.303.000 dollari, mentre tiene duro al secondo posto la Justice League della Warner Bros., in grado di incassare altri 9.595.000 dollari. Terzo incasso della settimana, ancora una volta, il delicatodi Stephen Chbosky con Julia Roberts e Owen Wilson, con 8.450.000 dollari.Al quarto posto troviamo finalmente una bella novità, l'ultima fatica diche a quanto pare - almeno a sentire i critici americani - ha realizzato uno dei suoi migliori film degli ultimi anni:ha incassato 6.435.514 nel solo weekend. Meglio di Thor: Ragnarok , ormai destinato a lasciare la classifica a breve, che ha incassato 6.291.000 dollari. Sesto invececon 6 milioni di dollari tondi tondi, mentre al settimo troviamo l' Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh che invece da noi domina la classifica.Ottavo posto per, che incassano altri 3.675.000 dollari, mentre non frena il successo indie di, ancora in classifica con il suoe altri 3.547.469 dollari incassati. Debutto un po' amaro invece per Ron Shelton e il suo: non è bastato Morgan Freeman per incassare più di 3.181.568 dollari. La prossima settimana ci sarà sicuramente qualche scossone nella Forza...