Box Office USA: Maze Runner - La Rivelazione supera Jumanji e debutta in vetta

Quando una saga distopica per ragazzi è realizzata ottimamente, ecco che al box office piovono milioni: Maze Runner - La Rivelazione ha debuttato negli USA con 23 milioni e mezzo di dollari.Il capitolo conclusivo della saga con Dylan O'Brien ha così conquistato subito la vetta settimanale, mentre al secondo posto rimane ancorato il fenomenale Jumanji: Benvenuti nella Giungla , che aggiungendo altri 16.400.000 dollari sfiora quota 340 milioni totali in patria. Al terzo posto questo weekend troviamo Hostiles - Ostili , l'opera western dicon Christian Bale protagonista, con 10.205.000 dollari. Fuori dal podio, ma con un ottimo smalto, The Greatest Showman, quarto con 9.500.000 dollari, di poco sopra a The Post dicon 8.850.000 dollari.Al sesto posto troviamo l'ultima fatica di Nicolai Fuglsig,, film con Chris Ehmsworth capace di guadagnare 8.635.000 dollari nel fine settimana appena concluso. Al settimo troviamo una sgangherata (ma neanche troppo) banda di ladri in, film di Christian Gudegast che ha incassato 8.360.000 dollari. Solo ottavo Guillermo del Toro e il suo La Forma dell'Acqua , che potrebbe risalire qualche posizione dopo la conquista di svariati premi Oscar, che nel frattempo aggiunge 5.700.000 dollari al suo "bottino generale".Resiste in nona posizione: l'orsetto inglese ha addolcito il natale europeo ed è arrivato solo da poco negli USA, dove questo fine settimana ha incassato altri 5.570.000 dollari. Chiude la Top 10 del box office settimanale, film indiano in grado di raccogliere 4.272.998 in tutti gli Stati Uniti.