Box Office USA: Justice League vola con 96 milioni di dollari

I produttori speravano che potesse battere, o almeno pareggiare, i risultati di(122 mln), gli analisti più realisticamente davano un incasso attorno ai 110 milioni di dollari,invece ha deluso entrambi gli schieramenti con 96 milioni tondi. Una cifra che sicuramente porterà cambiamenti profondi all'interno del, ma che vale comunque il primo posto della classifica al box office USA della settimana. Nessun altro film del weekend è infatti riuscito a far meglio, sarebbe stato impossibile, eppure il piccolodi Stephen Chbosky ha guadagnato un secondo posto che vale quasi quanto un primo: 27.050.000 dollari al debutto. Il film con, dall'alto valore sociale, ha battuto anche il Dio del Tuono Marvel, che effettivamente troneggia in classifica già da un po': per lui il terzo posto e 21.786.000 dollari di incasso.Supereroi battono le prime commedie di Natale dunque, solo quarto questa settimanadi Sean Anders, capace di guadagnare 14.800.000 dollari. Quinto, la rivisitazione del classico difirmata, che ha guadagnato altri 13.800.000 dollari volando verso i 52 totali in patria. È ancora Natale al sesto e al settimo posto con, che ha guadagnato 10 milioni di dollari, e, a 6.890.000 dollari. Guadagna invece ben due posizioni, la prima regia di, probabilmente spinta da un ottimo passaparola all'ottavo posto della settimana con altri 2.529.915 dollari di incasso.Andiamo verso la fine con un nuovo debutto e un horror di nostra conoscenza: il primo è, che abbiamo visto in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia qualche mese fa e che ha guadagnato 1.115.000 dollari in patria. Il secondo già visto più volte in questa classifica è invece Saw - Legacy , che porta a casa un altro milione e 70.000 dollari.