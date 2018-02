Box Office USA: Jumanji torna prepotentemente in testa e supera i 350 mln

Quanto è interessante?







Dopo una breve sbandata, dovuta all'arrivo nelle sale americane del terzo capitolo della saga di Maze Runner, Jumanji - Benvenuti nella Giungla è tornato prepotentemente in cima al box office USA.Il film Sony ha guadagnato altri 11 milioni di dollari, arrivando così a 352.642.752 dollari in totale e superando proprio Maze Runner - La Rivelazione , che nel weekend ha incassato "solo" 10 e 200.000 dollari. Al terzo posto troviamo una new entry, l'unica in realtà di una settimana poco movimentata:. Il film biografico con(che dalla locandina potrebbe sembrare un horror ma non lo è) ha guadagnato 9.250.000 dollari al debutto, mentre The Greatest Showman connon accenna a mollare la presa, incassando altri 7.8 milioni.Quintocon Hostiles - Ostili con 5.523.000 dollari, prossimo all'arrivo in Italia. Frena Steven Spielberg con The Post , solo sesto nel weekend con 5.200.000 dollari, un gradino sopra l'actioncon Chris Hemsworth, che ha incassato altri 4.710.000 dollari. Ottavo, nuovo action di Christian Gudegast che ha incassato altri 4.670.000 dollari. Chiudono il weekend La Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro, nono con 4.300.000 dollari, e, prossimo a uscire dalla Top 10 con 3.110.000.