Box Office USA: Inarrestabile Thor, inseguito dalla coppia Wahlberg-Ferrell

Imprendibile, inafferrabile, ancora al primo posto al Box Office USA con oltre 20 milioni di scarto rispetto al secondo: èdi Taika Waititi. Il film deiha guadagnato altri 56.600.000 dollari, arrivando così a racimolare in patria 211.589.707 dollari totali. Al secondo posto questa settimana troviamo un debutto, e non sarà il solo della classifica:. Alla strana coppiasi aggiunge quella ancor più strana formata da, in grado di guadagnare 30 milioni di dollari tondi tondi. Altro debutto al terzo posto della classifica, l'attesocon 28.200.000 dollari, più del doppio rispetto a, sequel del primo Bad Moms in grado di guadagnare 11.510.000 dollari e il quarto posto al Box Office USA.Resiste una vecchia conoscenza di queste ultime settimane, Saw - Legacy, quinto con 3.420.000 dollari, tira fuori le unghie e i denti anche, sesto con 2.070.000 dollari di incasso.si ferma al settimo con 1.545.000 dollari, mentre non vuole davvero uscire dalla Top Ten Blade Runner 2049 che, nonostante abbia incassato meno delle aspettative, si conferma all'ottavo posto USA con 1.410.000 dollari. Giù in picchiata Auguri per la tua morte , il nuovo film Blumhouse capace di incassare altri 1.312.000 dollari, per arrivare a 54.954.605 totali. Un vero successo visti gli esigui costi produttivi del film, pochi milioni di dollari.Chiudiamo la classifica con una bella sorpresa, un film indie che porta la firma di Greta Gerwig,, che negli USA ha incassato nel weekend 1.249.358 dollari, vedremo quando arriverà in Europa, dove la Gerwig è molto amata.