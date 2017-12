Box Office USA: è febbre da Star Wars, con un debutto oltre i 220 milioni di dollari

Quanto è interessante?







Se in Italia Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha incassato quasi sei milioni di euro nei primi giorni di programmazione, in America è stato un vero tripudio: 220.047.000 dollari in appena tre giorni.Il film diè uscito negli USA soltanto il 15 dicembre, eppure ha già sfondato la barriera dei 200 milioni senza alcun problema. Per capire la portata del suo successo, basta confrontare i guadagni di: in un mese di programmazione il film Warner/DC ha incassato sempre negli USA 219.456.347 dollari, questo significa che in appena un weekend l'Episodio VIII di Guerre Stellari ha fatto meglio. Al secondo posto troviamo una vera sorpresa, il toro, che ha sorpassato Coco con 13.325.000 dollari di incasso. Il nuovo film, che promette di farci piangere non poche lacrime in sala, è terzo con altri 10 milioni di dollari incassati.Fuori dal podio l'ottimo, che ha ormai superato la soglia dei 100 milioni in patria: il film diè quarto con 5.400.000 dollari. Resiste imperterrito, nonostante tutto, proprio Justice League , che porta nei conti in banca della Warner Bros altri 4.170.000 dollari, anche Thor: Ragnarok però non accenna a mollare, settimo film della settimana con altri 2.981.000 dollari. Fra i due cinecomic se ne sta una commedia di Natale divertente e dissacrante come, ormai alla soglia dei 100 milioni di dollari in totale.Chiudono la classifica due film indipendenti che stanno facendo parlare di loro e un blockbuster nostalgico: pensiamo adi James Franco, che ha incassato altri 2.636.908 dollari, edi Greta Gerwig, rispettivamente ottavo e decimo posto in classifica. Fra di loro Kenneth Branagh e il suo Assassinio sull'Orient Express , anch'esso pronto a toccare i 100 milioni di dollari. Ora resta soltanto una domanda: fino a che cifra riuscirà ad arrivare Star Wars: Gli Ultimi Jedi?