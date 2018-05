Box Office USA: Deadpool 2 trionfa oltreoceano e supera gli Avengers

Secondo voi Deadpool si sarebbe accontentato di scalare la vetta del box office soltanto in Italia? Ovviamente no: Deadpool 2 è primo anche negli USA con 125 milioni di dollari.

Oltreoceano si è trattato di un fine settimana all'insegna dei cinecomic Marvel, al secondo posto infatti troviamo Avengers: Infinity War, capace di guadagnare altri 28.672.000 dollari. Per trovare un genere differente bisogna arrivare al terzo posto, dove la commedia Book Club è riuscita a incassare 12 milioni e mezzo di dollari. Evidentemente l'America ha tanto bisogno di ridere, poiché al quarto posto troviamo il ritorno di Melissa McCarthy in Life of the Party, con 7.725.000 dollari.



A tutto thriller invece al quinto posto, dove il particolare Breaking In è stato capace di incassare 6.470.000 dollari. Debutta al sesto posto la commedia avventurosa Show Dogs con 6.034.770 dollari, mentre scende al settimo scalino Overboard con 4.725.000 dollari. Finito il treno delle commedie divertenti, ecco sbucare l'inossidabile A Quiet Place, l'ottimo thriller/horror di John Krasinski che, forte di altri 4 milioni di dollari, raggiunge e supera i 176 milioni totali in patria.



Duro a morire anche The Rock, che con Rampage - Furia Animale se ne sta in classifica (al nono posto) anche questo fine settimana: appena un milione e mezzo di dollari per il film di Brad Peyton. Chiude i giochi un documentario serio e impegnato socialmente a favore dei diritti delle donne, RBG, che racconta in immagini la vera vita del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.