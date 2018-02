Box Office USA: Cinquanta Sfumature di Rosso in vetta anche oltreoceano con 38 milioni

Quanto è interessante?







Se in Italia Cinquanta Sfumature di Rosso ha debuttato con una cifra colossale di 6 milioni di euro, il copione non cambia oltreoceano, dove il film diè il campione del weekend con 38.806.000 dollari.In rapporto alle copie, sicuramente la cifra americana impressiona infinitamente meno di quella italiana, eppure parliamo di un incasso utile a staccare abbondantemente il secondo posto. Posto in cui troviamo il nuovo, commedia che vede nel cast anche, sul secondo gradino del podio settimanale con 25 milioni di dollari. Debutta al terzo Clint Eastwood e il suo Ore 15:17 - Attacco al Treno, con 12.600.000 dollari di guadagno totale, mentre scende al quarto posto l'instancabile Jumanji: Benvenuti nella Giungla È oltre un mese che il titolofigura nelle prime posizioni della classifica americana, in questo ultimo weekend ha portato a casa altri 9.825.000 dollari, utili ad arrivare a 365.656.871 totali nei soli USA. Al quinto posto tiene saldo The Greatest Showman con, capace di incassare altri 6.400.000 dollari. Cola praticamente a picco, dopo un ottimo debutto, Maze Runner - La Rivelazione , sesto con 6 milioni di incasso. Al settimo posto troviamo, opera che vede protagonista, con 5.050.000 dollari di incasso, solo ottavo questa settimana Steven Spielberg con The Post e 3.500.000 dollari di guadagno.Con 3 milioni invece, al nono posto, figura La Forma dell'Acqua , ultima fatica diche sta per sbarcare anche in Italia (dal 14 febbraio). Chiude la classifica, decimo film del box office settimanale con 2.870.000 dollari.