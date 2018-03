Box Office USA: Black Panther ancora in vetta oltre i 500 milioni di dollari

Quanto è interessante?







Se in Italia ci sono state diverse new entry nel corso del weekend, negli USA la situazione è leggermente più lineare, con Black Panther ancora in cima.Il film Marvel ha ormai superato in patria i 500 milioni di dollari, portandone a casa altri 65.705.000 solo in questo weekend. Al secondo posto debutta invece Red Sparrow con, che guadagna 17 milioni di dollari, mentre al terzo troviamocon l'inossidabile, che incassa 13.025.000 dollari. Stazionario in quarta posizione, capace di incassare altri 10 milioni 710.000 dollari, mentre scende al quinto postocon altri 10 milioni.Il film Netflix , die con, resta saldo al sesto posto con altri 5.650.000 dollari guadagnati - noi italiani invece potremo vederlo fra pochi giorni direttamente sul piccolo schermo. Chi è davvero "duro a morire", ovvero a uscire dalla top ten del box office settimanale, è invece Jumanji - Benvenuti nella Giungla , settimo con 4.500.000 dollari, ormai lanciato verso i 400 milioni totali. Restano in classifica le Cinquanta Sfumature di Rosso , all'ottavo posto, The Greatest Showman al nono, mentre chiudedi Michael Sucsy con appena 1.560.029 dollari.