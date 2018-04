Box Office USA: A Quiet Place mette a tacere Ready Player One con 50 mln al debutto

Nella nostra recensione avevamo annunciato un piccolo capolavoro ed è dello stesso avviso il box office americano: A Quiet Place - Un Posto Tranquillo di John Krasinski ha raggiunto i 50 milioni di dollari al debutto.

Un successo enorme per un film che ha fatto del silenzio e della semplicità i suoi punti di forza, capace di dobbiamo nel weekend una mega produzione come Ready Player One, sceso al secondo posto con 25 milioni. Terzo posto a sorpresa per Giù le mani dalle nostre figlie, commedia di Kay Cannon in grado di guadagnare 21.439.000 dollari nel primo weekend di uscita. Al quarto posto della settimana troviamo una nostra vecchia conoscenza, Black Panther, che ha portato a casa altri 8 milioni (quasi) e mezzo, un gradino sopra il drammatico I Can Only Imagine a 8.356.800 dollari.



Sesto posto per Acrimony, commedia di Tyler Perry che ha incassato 8 milioni, al settimo troviamo invece Chappaquiddick con 6.200.000 dollari. All'ottavo posto i bambini americani hanno spinto il colorato Sherlock Gnomes con 5.600.000 dollari, solo penultimo Pacific Rim - La Rivolta con 4.910.000 dollari (ormai prossimo a sfondare il tetto dei 55 milioni). Chiude il weekend L'Isola dei Cani del maestro Wes Anderson, che con altri 4.600.000 dollari supera i 12 milioni totali.