Box office: tracollo Scorsese e Killers of the flower moon, stravince ancora Taylor Swift

Il nuovo week-end del box office non è stato generoso con Killers of the flower moon, il nuovo film di Martin Scorsese, che è stato eclissato dal secondo fine settimana del fenomeno del momento The Eras Tour, il film concerto della pop star Taylor Swift.

Cè da dire che il rischio flop per Killers of the flower moon era stato già messo in conto nei giorni scorsi, e le previsioni non hanno fallito: il film, una grandissima scommessa per Apple, che insieme a Paramount Pictures è alle prese con la distribuzione più ampia di sempre per un film supportato da un servizio di streaming (in Italia il titolo è arrivato con 01 Distribution), ha incassato appena 2 milioni dalle anteprime del giovedì e dopo gli incassi di venerdì e sabato si prevede che alla fine del primo week-end tornerà a casa con circa 20-25 milioni di dollari, al secondo posto della classifica dietro i circa 30-35 milioni di dollari previsti per Taylor Swift.

Tuttavia c'è una piccola vittoria da segnalare per Scorsese, dato che Killers of the flower moon ha segnato il terzo miglior debutto nazionale della carriera del regista, dietro solo a Shutter Island del 2010 (41 milioni di dollari) e The Departed del 2006 (26,9 milioni di dollari), oltre ad ottenere un punteggio CinemaScorse di A-, lo stesso di The Departed e Quei bravi ragazzi. A causa del grosso budget usato per Killers of the flower moon è improbabile che il film riuscirà ad andare in profitto, ma staremo a vedere quale sarà la risposta a livello internazionale e soprattutto quanto rimarrà nelle sale e quanta affluenza sarà in grado di attirare nei prossimi aggiorni.

Nel frattempo in Italia continua la sfida Killers of the flower moon e Me contro te, col film degli YouTuber Lui e Sofie che sabato 21 ha superato il kolossal di Martin Scorsese: i due titoli procedono di pari passo a quota 1,1 milioni di euro, con Vacanze in Transilvania che ha guadagnato la vetta della classifica per qualche migliaia di euro. Vedremo quale sarà il responso della giornata di domenica 22.