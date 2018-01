Box-Office Star Wars: Gli Ultimi Jedi, obiettivo 1 Miliardo di Dollari? Raggiunto!

Chissà dove si attesterà il fine corsa di Star Wars: Gli Ultimi Jedi al botteghino! Dopo soli 15 giorni di programmazione, l'ottavo episodio della saga disupera il Miliardo di dollari al box office internazionale.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha ufficialmente superato la soglia del Miliardo di Dollari al botteghino globale, diventando così il film più redditizio del 2017, l'anno appena trascorso. Il film di Guerre Stellari diretto da Rian Johnson ha quindi superato l'altro prodotto Disney dagli incassi stellari dello scorso anno, La Bella e La Bestia, al botteghino domestico, quello nordamericano.

Tra i guadagni domestici e internazionali dell'ultima settimana (quella delle festività natalizie), le proiezioni attestavano il guadagno complessivo della saga degli Skywalker a 1.04 miliardi (entro domenica), e le previsioni sono state attese: il film ha superato il Miliardo prima della fine del 2017.

Al secondo posto della classifica, si piazza Jumanji: Welcome to the Jungle con 350 milioni d'incasso a livello globale. Le notizie sono state riportate tramite The Hollywood Reporter.

Sinossi: "Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

Star Wars: Gli ultimi Jedi è attualmente in programmazione nei cinema di tutta Italia e del mondo.