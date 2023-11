Box office, sorpresa: Hunger Games torna primo e batte Napoleon e Wish al botteghino

Il nuovo film della saga di Hunger Games Ballata dell'usignolo e del serpente ha sorpreso tutti, e in particolare le nuove uscite Napoleon e Wish, riconquistando il primato della classifica degli incassi in occasione della Festa del Ringraziamento.

Dopo una partenza buona ma non eccezionale, infatti, il 62esimo Classico Disney Wish, che in base agli analisti avrebbe dovuto dominare le vacanze del Ringraziamento, si trova invece in un indesiderato testa a testa con il nuovo film di Hunger Games, che alla sua seconda settimana di programmazione sta approfittando del periodo delle festività nord-americane per attirare a sé la maggior parte del pubblico generalista diretto verso le sale tra un pranzo con tacchino e l'altro.

Anche Napoleon sta facendo meglio delle aspettative, ma a quanto pare né Wish né il nuovo film di Ridley Scott con protagonisti Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby riusciranno a declassare La ballata dell'usignolo e del serpente, che è tornato in testa venerdì 24 e che punta a rimanerci sia sabato 25 che domenica 26: il film con Rachel Zegler ha incassato altri 5,9 milioni di dollari nel giorno del Ringraziamento portando il suo bottino domestico a 69,6 milioni di dollari, e dovrebbe incassare un totale di 42 milioni di dollari nel periodo festivo di cinque giorni.

Vedremo come andrà a - scusate il gioco di parole - conti fatti. Per altri contenuti scoprite quanto è costato La ballata dell'usignolo e del serpente.