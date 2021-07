Box office: Il signore degli anelli va fortissimo in Italia, Old domina gli USA

Ora che i cinema stanno lentamente ripartendo, possiamo tornare a parlare con una certa regolarità anche di box office: in particolare oggi diamo uno sguardo ai numeri fatti registrare in Italia e negli Stati Uniti, dove Il signore degli anelli e Old stanno facendo parlare gli analisti.

Nel mercato nostrano, Old di M. Night Shyamalan ha mantenuto la prima posizione incassando altri 145mila euro per una media di 479, salendo al totale di 440mila euro. La nuova edizione de Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello, che aveva debuttato magicamente al secondo posto superando addirittura Black Widow dei Marvel Studios, continua a fare bene ma scende al quarto posto con 62mila euro, per una media di 386 e un totale di 200mila euro in tre giorni. Nonostante la disponibilità su Disney+, invece, Black Widow è tornato alla seconda posizione con 95mila euro euro, una media di 217 e un totale di 4 milioni, mentre il podio italiano è chiuso da I Croods 2, di nuovo terzo con 85mila euro, una media di 216 e un totale di 1 milione.

Negli Stati Uniti invece festeggia ancora M. Night Shyamalan, che nonostante la pandemia con Old conquista il suo settimo primo posto al botteghino in carriera: in patria il film ha goduto di un'apertura da $16,5 milioni di dollari su 3.355 sale. Old è andato vicino all'esordio da $18 milioni di dollari guadagnati da Lady in the Water nel 2006, mentre ha raggiunto i $23 milioni di dollari a livello globale grazie ai $6,5 milioni di dollari incassati dagli altri 23 mercati internazionali in cui è uscito in questi giorni.

