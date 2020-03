Il box office raggiunge il suo minimo storico a causa del Coronavirus: -97% negli USA

The Hollywood Reporter segnala un clamoroso calo storico del box office americano, affossato dalla pandemia di Coronavirus che in queste ore ha obbligato la maggior parte delle catene di esercenti alla chiusura.

Il botteghino nazionale ha guadagnato solo $300mila dollari questo mercoledì, a fronte dei $10,7 milioni incassati nello stesso giorno del 2019: questi numeri non hanno precedenti nella storia dell'industria e segnalano un calo del -97%, con solo 400 sale cinematografiche rimaste aperte nelle quasi 6.000 presenti negli Stati Uniti.

Anche queste poche ancora aperte al pubblico sono messe a dura prova dai limiti imposti dalle linee guida sul distanziamento sociale, per le quali bisogna assicurandosi che le persone non siano sedute a meno di un metro di distanza l'una dall'altra, decreto che per forza fa diminuire i numeri di biglietti strappati. Posto che, con la continua avvertenza ai residenti di rimanere in casa e uscire solo in caso di bisogno, in settimana sono stati davvero pochissimi i "coraggiosi" a recarsi in sala, ma i loro ranghi sono destinati ad assottigliarsi.

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato una riscoperta popolarità dei drive-in, anche se le cifre dei loro incassi non sono stati rivelati. Le sale della catena AMC, la più polare negli USA, hanno già chiuso da tempo, dettando la linea per altri esercenti: pare che negli USA i cinema rimarranno spenti dalle sei alle dodici settimane, causando un effetto domino sulla distribuzione.

Onward, che è rimasto in testa mercoledì con solo $61mila dollari, è stato distribuito a sorpresa on demand dalla Disney, e la stessa cosa è accaduta o accadrà nei prossimi giorni a diversi altri titoli, come L'Uomo Invisibile, Tornare a Vincere e Bloodshot.

La buona notizia è che la Cina, poco alla volta, ha iniziato a riaprire i suoi cinema, ed entro fine aprile il circuito dovrebbe tornare alla normalità. Per festeggiare il ritorno nelle sale in quel mercato, si prevede una ridistribuzione della saga di Avengers e della saga di Harry Potter.