Box office: Pieraccioni mette fine al dominio di Hayao Miyazaki e Perfect Days

Il dominio di Perfect Days e Il ragazzo e L'airone al box office italiano sembra essere giunto al termine con l'uscita di Pare parecchio Parigi, il nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni, che ha conquistato la vetta della classifica scalzando le due opere giapponesi distribuite da Lucky Red.

Stando ai nuovi dati ufficiali appena emersi, infatti, la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni ha incassato nel corso della giornata di ieri sabato 20 gennaio altri 471.027 euro, salendo ad un totale di 714.707 e conquistando la prima posizione nella classifica giornaliera dei migliori incassi al box office italiano, scalzando così Perfect Days di Wim Wenders: il film giapponese realizzato dal maestro tedesco, tuttavia, può comunque festeggiare un importante traguardo, dato che che con altri 340mila euro ha superato il totale di 2,5 milioni di incasso.

Al terzo posto troviamo invece The Holdovers di Alexander Payne, altra nuova uscita del weekend, che ha incassato altri 224.778 euro per un totale di 336.992, mentre la top5 è chiusa al quarto posto per The Beekeeper, con altri 218.049 euro per un totale di 1,3 milioni, e al quinto posto da Il ragazzo e L'airone, che va oltre i 6 milioni totali con un incasso di altri 191mila euro.

Per altri contenuti scoprite l'incredibile storia vera che ha ispirato Pare parecchio Parigi.