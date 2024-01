Box office, Madame Web rischia un flop più grosso di Morbius al botteghino

Dopo la conferma che Madame Web farà parte di universo narrativo a sé stante e non sarà collegato ai precedenti film della saga di Spider-Man, sono emerse le prime previsioni al box office per il nuovo capitolo del franchise Sony Pictures in uscita a febbraio nei cinema di tutto il mondo.

Le notizie però non sono delle più entusiasmanti, dato che stando a Boxoffice Pro Madame Web dovrebbe esordire con un incasso tra i 25 e i 35 milioni di dollari nel suo fine settimana di apertura in Nord-America: se confermati, questi numeri rappresenterebbero il weekend d'esordio più basso di sempre per il franchise di Sony collegato a Spider-Man, un record che attualmente appartiene al vituperato film Morbius con protagonista Jared Leto, che esordì con 39 milioni di dollari.

Al contrario i numeri del weekend d'apertura adel primo Venom (80,3 milioni di dollari) e soprattutto quelli del suo sequel Venom: Let There Be Carnage (90,1 milioni di dollari) sembrano letteralmente irraggiungibili per Madame Web, che in base a queste stime chiuderà il primo fine settimana di programmazione addirittura sotto a The Marvels, recente film di supereroi con una squadra di sole donne (46,1 milioni di dollari) e considerato un flop dai Marvel Studios.

Basato sul personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr., Madame Web è diretto da S. J. Clarkson da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson ed è interpretato da Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Madame Web sarà nelle sale italiane il 14 febbraio 2024, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.