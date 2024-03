Box Office, Madame Web in Cina è stato sconfitto dalla riedizione di Dune: Parte 1

Dopo il box office mostruoso cinese per il 2023, dal paese orientale arrivano ancora sorprese, abbastanza negative per Madame Web.

In Cina, il recente spinoff di Spider-Man con Dakota Johnson ha ricevuto un'accoglienza ancora più fredda di quella del pubblico statunitense, riuscendo a raccogliere appena 638.000 dollari all'esordio. Questa performance poco brillante è stata oscurata perfino da una riedizione promozionale di "Dune: Parte uno" di Denis Villeneuve, che ha guadagnato 674.000 dollari da venerdì a domenica. Cresce l'attesa per "Dune: Parte 2", la cui prima cinese è prevista per il 10 marzo. "Dune: Parte uno", uscito nel 2021, è stato accolto relativamente bene in Cina, contribuendo con 39,5 milioni di dollari ai suoi guadagni globali di 402 milioni di dollari.

L'adattamento di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert, "Dune Parte 2", ha fatto un ottimo debutto negli Stati Uniti, guadagnando 82,5 milioni di dollari. Il film è sulla buona strada per superare i 100 milioni di dollari di incassi nazionali entro mercoledì e si prevede che raggiungerà oltre 150 milioni di dollari entro il prossimo fine settimana. I guadagni mondiali di "Dune 2" ammontano attualmente a 182,5 milioni di dollari, un successo a livello globale. Qui potete leggere la nostra recensione di Dune: Parte due.