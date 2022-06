Box office: Lightyear delude le aspettative, Jurassic World resta primo e Top Gun vola

Nonostante la buona partenza di Lightyear, il nuovo film Pixar delude le aspettative degli analisti e al debutto non riesce a superare Jurassic World: Il Dominio, che dovrebbe mantenere la prima posizione nella classifica del box office anche durante il suo secondo week-end di programmazione.

In base ai nuovi dati pubblicati, infatti, il film d'animazione della Disney si è dovuto accontentare di un venerdì di apertura da $20,7 milioni, dopo le anteprime di giovedì sera a $5,2 milioni. Il ritmo del venerdì però ha rallentato rispetto alle previsioni, che avevano messo in conto un debutto sull'intero week-end tra i 70 e gli 80 milioni di dollari. Visti i risultati ottenuti finora, adesso le previsioni per Lightyear si sono abbassate a $52 milioni (a livello domestico), inferiori alla vigilia ma che comunque in Nord-America siglerebbero il debutto più alto per un film d'animazione dall'inizio della pandemia. Certo è che il budget da $200 milioni di dollari è un pesante fardello da scrollarsi di dosso, e da questo punto di vista dovranno necesariamente intervenire i mercati internazionali.

Nel frattempo, nel suo secondo week-end di programmazione Jurassic World Dominion dovrebbe mantenere la prima posizione con un incasso domestico tra i $57 milioni e i $63 milioni, mentre il film dei record Top Gun Maverick - divenuto in queste ore il più grande successo di sempre per Tom Cruise - dovrebbe chiudere in terza posizione arrivato al mese di programmazione, con un quarto week-end domestico tra i $37 e i $40 milioni.

