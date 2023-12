Box office italiano: Wonka continua a vincere, C'è ancora domani vicino a La vita è bella

Il box office italiano continua ad andare molto bene nel periodo prossimo al Natale 2023, trainato dal grande successo di Wonka e dalla continua scalata nella classifica all-time di C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

La settimana di Natale si è aperta ieri 18 dicembre con ancora Wonka in prima posizione, dato che il musical di Paul King con protagonista Timothée Chalamet si è aggiudicato altri 241mila euro arrivando ad un totale di 3,3 milioni di euro, e promettendo di catalizzare l’attenzione delle famiglie anche nei prossimi giorni. Al secondo posto C’è ancora domani, col film di Paola Cortellesi che ha raggiunto i 30,7 milioni di euro e guarda da vicino sia La vita è bella che Barbie, rispettivamente a 31 e 32 milioni di euro che valgono il decimo e il nono posto della classifica all-time del box office italiano: per gli analisti il sorpasso a La vita è bella è ormai scontato, più ardua ma non impossibile la scalata verso il film di e con Margot Robbie.

Al terzo posto troviamo Santocielo con altri 89mila euro e un totale di 1,3 milioni di euro, un po' in ritardo rispetto a Il primo Natale, che nel 2019 dopo gli stessi giorni in sala si trovava già a quota 3,5 milioni. In quarta posizione troviamo il biopic di Michael Mann Ferrari, che con altri 75mila euro superare il milione di euro, mentre in quinta posizione si piazza Adagio, nuovo film all-star di Stefano Sollima che con altri 32mila euro raggiunge un totale di 423mila euro.

