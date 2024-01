Il box office italiano parla giapponese: Perfect Days supera Il ragazzo e L'airone

Il box office italiano parla giapponese, ma letteralmente: dopo il travolgente successo de Il ragazzo e L'airone di Hayao Miyazaki, infatti, il film d'animazione ha ceduto il primo posto della classifica dei maggiori incassi giornalieri a Perfect Days di Wim Wenders.

Nonostante porti la firma del maestro tedesco, infatti, il film è a tutti gli effetti una produzione giapponese (al punto che è stato selezionato dal Giappone come portabandiera del paese agli Oscar 2024, dove è in corsa per una nomination come miglior film straniero) e in queste ore ha ottenuto un riscontro più che positivo al box office italiano, quando nella giornata di ieri 16 gennaio ha incassato ben 90mila euro, una crescita del +35% che porta il totale alle soglie dei 2 milioni e soprattutto spinge Perfect Days al primo posto.

Un caso da statistica, quello che si è verificato negli ultimi giorni, perché sia Il ragazzo e L'airone che Perfect Days oltre ad essere entrambi giapponesi sono entrambi distribuiti da Lucky Red, che sta letteralmente dominando il box office: il film di Miyazaki ha incassato infatti poco meno di quello di Wenders il 16 gennaio, portando a casa altri 89mila euro, salendo ad un totale di 5,6 milioni.

La top5 è chiusa dall'action The Beekeeper, da C’è ancora domani (incredibilmente risalito alla quarta posizione) e da Enea di Pietro Castellitto.