Box Office Italia: Wish non batte Wonka, Aquaman sorpassa C'è ancora domani

Analizziamo il box office italiano del penultimo venerdì dell'anno, con il nuovo film Warner Bros Wonka sempre in testa e per niente preoccupato delle nuove uscite come Aquaman e Il regno perduto e il film d'animazione della Disney Wish.

Il musical di Paul King con protagonista Timothée Chalamet e incentrato sulla storia di origini dell'ideatore dell'iconica Fabbrica di Cioccolato, infatti, ha mantenuto anche ieri venerdì 22 dicembre la prima posizione al box office italiano, con un incasso di altri 360mila euro e una media di 703, che valgono per un totale di 4,5 milioni di euro dal giorno d'uscita. Al secondo posto troviamo Wish, 62esimo Classico Disney che arriva in Italia dopo l'insoddisfacente risultato ottenuto a novembre negli USA, quando è uscito nel week-end della Festa del Ringraziamento: il film d'animazione ieri ha incassato 213mila euro, per un totale di 365.245 euro. Chiude il podio Aquaman e il regno perduto, che ha incassato altri 203mila euro per un totale di 498mila euro.

In quarta posizione C’è ancora domani ha incassato 135mila euro per un totale di 31,1 milioni di euro: nei prossimi giorni il film di Paola Cortellesi dovrebbe superare di slancio La vita è bella, fermo a 31,2 milioni di euro, entrando così nella top10 dei migliori incassi di tutti i tempi al box office italiano.

Al quinto posto troviamo Santocielo con Ficarra e Picone, che dopo aver incassato altri 110mila euro è salito ad un totale di 1,8 milioni.