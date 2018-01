Box Office Italia: Verdone, Rovazzi e Virzì per un podio tutto italiano

Quanto è interessante?







Nuovo weekend significa nuovi film in arrivo in sala, eppure nessuno questa settimana è riuscito a spodestare Benedetta Follia di Carlo Verdone, saldo al primo posto della Top 10 con 2.061.720 euro. Ce l'ha messa tutta Il Vegetale di Gennaro Nunziante, ovvero il film che sancisce il debutto cinematografico di, a conquistare subito la vetta, ma il milione e 447.353 euro non è bastato. Neppure Paolo Virzì con Ella & John è riuscito a far meglio, fermo a 1.225.203 euro, a chiudere un podio stranamente tutto italiano. Per un soffio il Winston Churchill da premio di Gary Oldman non è riuscito a conquistare la terza posizione, L'Ora Più Buia è quarto con 1.194.382 euro di incasso, appena sopra il campione Jumanji: Benvenuti nella Giungla , quinto film del weekend con altri 902.422 euro guadagnati (per un totale di oltre 9 milioni).Nulla da recriminare per Insidious: L'Ultima Chiave , quarto capitolo della saga firmatache ha debuttato al sesto posto con 744.953 euro, un gradino sopra l'ottimo Coco della Pixar che non accenna a uscire dalla Top 10. Saldo in classifica anche Tre Manifesti a Ebbing, Missouri , che con 675.735 euro di incasso conquista un'altra buona fetta di appassionati. Stanno invece per terminare la loro corsa forsennata Wonder , il delicato film di, e, sorpresa di questo gennaio 2018 alla soglia dei 9 milioni di incasso.