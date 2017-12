Box Office Italia: tutti a caccia dell'assassino sull'Orient Express

Quanto è interessante?







1 Segnala Notizia Segnala Errori

Chi ha detto che il pubblico ha smesso di amare i gialli? Il debutto di Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh nelle sale italiane dice il contrario.Il particolare adattamento cinematografico del capolavoro diha incassato 3.236.690 euro nel suo primo di weekend di programmazione, non è riuscito a far meglio Smetto Quando Voglio - Ad Honorem , soltanto secondo con 1.036.690 euro di incasso. Chiude il podio la Justice League di Zack Snyder & Joss Whedon, che porta negli USA altri 591.230 euro. Al quarto porto troviamo un altro film italiano, che mantiene la posizione dopo l'ottimo debutto: parliamo dedi Francesca Archibugi, che ha guadagnato altri 551.643 euro. Allontanandoci dal podio incontriamo, film d'animazione perfetto per le feste in arrivo, appena un gradino sopra di Seven Sisters Non è bastata unamoltiplicata per sette a far guadagnare al film più di 400.464 euro al debutto nel nostro Paese, resiste invece l'allegra combriccola di ladri pasticcioni guidata da Carlo Vanzina in Caccia al Tesoro , settimo film della settimana con 348.263 euro. Le ultime tre posizioni del weekend accontentano un po' tutti: all'ottavo troviamo un action tutto americano con Michael Keaton, American Assassin , poi un divertente film per bambini,, e Amori che non sanno stare al mondo , l'ultimo dramma romantico firmato Francesca Comencini.