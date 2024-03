Box Office Italia: il trionfo di Dune 2 e il ritorno di C'è ancora domani

Il box office italiano è andato forte nel corso della giornata di venerdì 8 marzo, quando in occasione della Festa della Donna il fenomeno del botteghino C'è ancora domani è tornato nelle sale raggiungendo le prime posizioni insieme a Dune: Parte 2.

Nel week-end degli Oscar 2024, in attesa di conoscere quale sarà la sua performance in questo secondo fine settimana di programmazione, Dune: Parte 2 si conferma un grande successo in Italia, con altri 367.716 euro incassati ieri per una media di 764 e un totale di 5,2 milioni di euro.

Al secondo posto, incredibile, ritroviamo C’è ancora domani, che è stato riprogrammato in 237 cinema in occasione dell’8 marzo: il film di Paola Cortellesi, nono nella classifica all-time degli incassi italiani dietro a Il re leone del 2019 ma davanti a Barbie, ha incassato altri 137.043 euro (+162%), con una media di 578 e portando il suo totale a 36,5 milioni di euro. Il gradino più basso del podio è occupato da Un altro Ferragosto di Paolo Virzì al terzo posto, che ha incassato 101.042 euro, 247 di media e salendo dunque ad un totale di 151.537.

La zona d'interesse continua a fare bene, spinto dalla febbre degli Oscar di domenica, e chiude al quarto posto con 85.965 euro (-28%), una media di 220 e un totale di 2,2 milioni di euro, mentre al quinto posto troviamo ancora Bob Marley: One Love, che ha incassato altri 48.256 euro (-58%), una media di 183 ed è salito ad un totale di 2,4 milioni.