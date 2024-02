Box Office Italia: tante novità in sala, mentre Madame Web affonda

Quali film stanno incassando meglio al box office italiano? In attesa di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, che arriverà la prossima settimana, diamo un'occhiata alla classifica del box office dei nostri cinema.

In testa alla classifica troviamo due nuovi esordi, entrambi distribuiti da Eagle Pictures, ovvero Il primo Bob Marley – One Love al primo posto, che esordisce con 155.575 euro e una media di 423 euro a cinema (368), e al secondo posto l’anime giapponese Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – Verso l’allineamento dei pilastri, che parte con 104.414 euro e una media di 583 euro a cinema (178), la più alta della top10. Scende dunque in terza posizione Past Lives, candidato agli Oscar che con altri 67.698 euro sale ad un totale di 1,4 milioni.

In quarta posizione un altro esordio e un altro candidato all'Oscar, ovvero La zona d'interesse di Jonathan Glazer, che parte con 66.706 euro e una media di 266 euro a cinema (251), per un totale di 88.088 euro incluse le anteprime, mentre in quinta posizione ancora Povere creature!, che si conferma uno dei successi di questo inizio 2024 e che con altri 41.104 euro raggiunge l'ottimo totale di 7,6 milioni di euro. Madame Web affonda invece in ottava posizione, con appena 23.891 euro (un forte calo del -66%) e un totale di 944.108 euro, col milione ancora lontano a questo ritmo.

Chiude la top10 Tutti tranne te, altro film con Sydney Sweeney ma dall'esito ben diverso diventato recentemente l'adattamento di William Shakespeare di maggior successo di sempre al box office globale: con i nuovi 17.181 euro incassati ieri, sale ad un ottimo totale di 6 milioni di euro.