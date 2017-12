Box Office Italia: Star Wars oltre i cinque milioni di incasso al debutto

Quanto è interessante?







Dopo un weekend pressoché immobile, finalmente il box office italiano è tornato a mescolare le carte a dovere, con sei nuove uscite in classifica. Dubbi sul primo posto? Nessuno, esiste soltanto Star Wars: Gli Ultimi Jedi .Il film scritto e diretto da, che ha spaccato in due critica e pubblico, ha portato a casa nella sua prima settimana italiana, di cui 4.605.643 soltanto nel weekend. Una cifra irraggiungibile per chiunque altro, nonostante questo Assassinio sull'Orient Express ha retto bene il colpo e si è piazzato secondo con 1.293.915 euro di incasso. Per incontrare il primo film italiano bisogna arrivare al terzo posto, dovecon Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone ha guadagnato più di un milione di euro, per l'esattezza 1.089.664 euro.Ottimo debutto anche per, con un film molto particolare che di certo non è rivolto al grandissimo pubblico: La Ruota delle Meraviglie è riuscito ad incassare 651.161 euro, meglio di, quinto con 514.230 euro. Strano invece il caso di, film d'animazione che ha guadagnato il sesto posto della Top Ten pur non essendo uscito ufficialmente; arriverà infatti in tutta Italia il 21 dicembre, eppure le sue proiezioni anticipate hanno incassato già 368.260 euro. Solo settimo il "polpettone" nostalgico, il montaggio didei migliori sketch di tutti i cinepanettoni della ditta De Sica-Boldi.Resiste ancora, film d'animazione a tema, ottavo con 208.774 euro, meglio di Smetto Quando Voglio - Ad Honorem , terzo e ultimo capitolo della saga di, nono con 160.718 euro, prossimo purtroppo a lasciare questa classifica. Chiude il tutto Suburbicon di, arrivato nel nostro Paese un po' in sordina ma comunque capace di guadagnare altri 152.943 euro. Star Wars dunque non ha deluso le aspettative al box office, con sale piene in tutta Italia nei primissimi giorni di programmazione, vedremo di cosa sarà capace il weekend di Natale.