Box Office Italia: Solo scalza Deadpool sfiorando i 2 milioni di incasso

Nonostante si parli già di flop, almeno in relazione agli altri film della saga, Solo: A Star Wars Story è balzato subito in cima alla classifica del box office settimanale in Italia.

Il film di Ron Howard, che come sappiamo esplora le origini di quel furfante stellare chiamato Han Solo, ha incassato nel suo primo weekend di programmazione 1.866.600 euro, spingendo al secondo posto Deadpool 2. Il cinecomic Marvel ha guadagnato un altro milione di euro, quasi il doppio di Dogman di Matteo Garrone, sul terzo gradino del podio con 546.388 euro. Quarto posto per Paolo Sorrentino, che con Loro 2 ha portato a casa altri 192.676 euro, cifra appena sopra i 178.727 euro di Avengers: Infinity War, quinto film del weekend appena concluso.



Debutto tutto italiano al sesto posto, dove l'Hotel Gagarin ha aperto le porte a 126.156 euro di incasso, meglio di Show Dogs - Entriamo in Scena, relegato al settimo posto con 125.495 euro. I tre film che chiudono la top ten settimanale non superano i 100.000 euro, parliamo di Nobili Bugie di Antonio Pisu, 99.376 euro, della commedia francese Parigi a Piedi Nudi, 63.804 euro, e Arrivano i Prof, il film di Ivan Silvestrini che con altri 60.265 euro sfiora quota 2 milioni in totale.