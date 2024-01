Box office Italia: Povere Creature primo, I soliti idioti si arrendono ad Emma Stone

La settimana scorsa I soliti idioti 3 aveva debuttato al primo posto nella classifica dei film più visti in sala in Italia, ma il dominio della commedia italiana è durato poco e si è dovuto arrendere alla popolarità di Povere creature con Emma Stone, film candidato a 11 premi Oscar.

Il nuovo lungometraggio di Yorgos Lanthimos infatti ha conquistato nel corso della giornata di ieri lunedì 29 gennaio altri 219.914 euro, salendo così ad un totale di 2,2 milioni di euro: una cifra inferiore di appena 700mila euro dal totale che La favorita aveva incassato in tutta la sua run, e quindi destinato a diventare il film di maggior successo del regista greco nel nostro paese. In seconda posizione si piazza la commedia sentimentale Tutti tranne te, che con altri 165.350 euro sale ad un totale di 1,3 milioni di euro, mentre I soliti idioti 3 scene in terza posizione: dopo una partenza a razzo, la commedia di Biggio e Mandelli ha incassato 131.346 euro lunedì, per un totale di 2,07 milioni di euro.

Al quarto posto continua il successo straordinario di Perfect Days, che con altri 49mila euro sale ad un totale di 3,8 milioni di euro, con i 4 milioni che probabilmente saranno raggiunti e superati entro la fine della settimana, anche se già così il film è il più grande successo di sempre in Italia per Wim Wenders. Infine, la top 5 è chiusa da One Life, che ha incassato altri 34.300 euro per un totale di 2,3 milioni di euro: un grande successo di passaparola per il film con Anthony Hopkins, uscito il 21 dicembre scorso ma in grado di 'rimanere vivo' con ottimi dati di affluenza.

Per altri contenuti scoprite quanto ha guadagnato Emma Stone da Povere creature.