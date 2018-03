Box Office Italia: la nuova Lara Croft spinge Tomb Raider al primo posto

Quanto è interessante?







Lara Croft è tornata sul grande schermo e la cosa non è certo passata inosservata: Tomb Raider ha debuttato al primo posto della classifica del box office settimanale con 1.605.409 euro.Se ritrovare in vettanei panni di un'esploratrice di tombe non è poi tanto una sorpresa, lo è il secondo posto di Metti la Nonna in Freezer , divertente black comedy tutta italiana con Miriam Leone e Fabio De Luigi. Il duo è riuscito a guadagnare 1.338.091 euro, quasi il doppio rispetto a La Forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro, stabile al terzo posto dopo la risalita degli Oscar con 858.531 euro. Debutta invece in quarta posizione il dramma storico, con, forte di un incasso di 602.158 euro.Scende invece in quinta posizionee la sua spia russa in Red Sparrow , sensuale arma letale in grado di incassare altri 436.756 euro. I più piccoli confermano in classifica anche il divertentecon 339.256 euro, mentre al settimo posto le cose si fanno decisamente più cupe: Il Giustiziere della Notte diha guadagnato altri 327.370 euro. Con un colpo di coda resta a galla anche, il suo Filo Nascosto è ancora ottavo con 291.494 euro, davvero niente male visto il risicato numero di copie in circolazione.Crolla invece in nona posizione Puoi Baciare lo Sposo , commedia d'impegno civile di, che nel weekend appena passato ha guadagnato 261.992 euro. Chiude la classifica settimanale la delicatezza di Lady Bird se ne sta ultimo con 252.447 euro di incasso.