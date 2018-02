Box Office Italia: il maestro Steven Spielberg subito in cima con The Post

Quanto è interessante?







3 Segnala Notizia Segnala Errori

Cosa succede quandotorna in sala? Che la prima posizione del box office settimanale diventa scontata: The Post è il re della settimana con 2.313.899 euro al debutto.È stato un ottimo weekend in generale per i debutti del primo febbraio, infatti al secondo posto troviamo Maze Runner - La Rivelazione con 1.176.293 euro di incasso, mentre al terzo il Mussolini diin Sono Tornato , con 1.083.235 euro. Tiene duro L'Uomo sul Treno , con unin grande forma capace di mantenere il film al quarto posto settimanale con 870.761 euro. Crolla invece, com'era fisiologico aspettarsi,e il suo Made in Italy , che con altri 797.490 euro porta il bottino totale a 2.598.472 euro.Sesto posto in classifica per un film che ha ottenuto premi in tutto il mondo, ovvero Chiamami col tuo nome di, che in Italia non ha attecchito particolarmente, purtroppo: 672.518 euro l'incasso dell'ultimo weekend. Appena sotto il momento più alto della carriera politica di Winston Churchill in L'Ora Più Buia , con 672.518 euro. Quatto quatto invece, senza disturbare nessuno, se ne sta all'ottavo postocon altri 418.916 euro, mentre chiudono la classifica del fine settimana Gennaro Nunziante e Carlo Verdone.I due registi sono rispettivamente nono e decimo con Il Vegetale Benedetta Follia , entrambi attorno ai 400.000 euro d'incasso. Tutto tranquillo dunque, almeno fino al 14 febbraio prossimo, giorno in cui arriveranno le cinquanta sfumature di rosso e Black Panther.