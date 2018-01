Box Office Italia: Luciano Ligabue re del weekend con Made in Italy

Quanto è interessante?







Dopo un silenzio di 16 anni, almeno cinematograficamente parlando,è tornato dietro la macchina da presa sbancando subito il box office. Made in Italy ha infatti debuttato al primo posto guadagnando 1.411.655 euro, un risultato davvero niente male, meglio di quanto sia riuscito a fareovvero L'Uomo Sul Treno . Il thriller diha incassato nel nostro Paese 1.072.605 euro nel suo primo weekend di programmazione. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il Winston Churchill di L'Ora Più Buia ha guadagnato un altro milione e 51.419 euro.Scende invece al quarto posto della classifica Benedetta Follia del sempreverde, ormai già da qualche settimana nei cinema, per la prima volta sceso sotto il milione (907.417 euro). Sotto al milione anche Il Vegetale , ovvero il debutto cinematografico di Fabio Rovazzi: il film di Gennaro Nunziante ha incassato altri 894.109 euro. Incasso simile per Paolo Virzì e il suo Ella & John - The Leisure Seeker , fermo a 827.034 euro, un passo appena sopra il nuovo film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome Il capolavoro del regista italiano, che ha raccolto premi in tutto il mondo, ha incassato 781.250 euro e il passaparola potrebbe far crescere il numero di copie in circolazione. Staremo a vedere cosa accadrà la settimana prossima, nel frattempoha debuttato all'ottavo posto della classifica concon 520.481 euro. Duro a morire, ovvero a uscire dalla Top 10, Jumanji: Benvenuti nella Giungla , ancora presente con altri 499.363 euro incassati (9.667.364 in totale). Chiude la lista un'opera rivolta esclusivamente ai più piccoli,, con 488.682 euro.