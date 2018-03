Box Office Italia: La Forma dell'Acqua raggiunge la vetta spinto dai premi Oscar

Quanto è interessante?







1

Com'era prevedibile, gli Oscar hanno fatto benissimo a La Forma dell'Acqua di, in vetta al nostro box office con 1.447.190 euro.La favola romantica e surreale del regista messicano ha scalzatodal primo gradino del podio: Red Sparrow scende al secondo posto settimanale con 830.274 euro. Debutta invece in terza posizione l'inossidabile, che con Il Giustiziere della Notte ha incassato 729.923 euro. Procede verso i due milioni di incasso totale invece Puoi Baciare lo Sposo , commedia divertente e colorata tutta italiana che nel weekend ha incassato 661.251 euro. Grazie al passaparola, e alle ottime critiche, Il Filo Nascosto difende la quinta posizione guadagnando altri 542.602 euro, ormai oltre i 3 milioni totali nel nostro Paese.Il sesto posto del fine settimana appena trascorso è tutto dei più piccoli:ha incassato altri 493.129 euro, mentre scivola in settima posizione Gabriele Muccino con A Casa Tutti Bene , che con altri 492.198 euro raggiunge quota 8 milioni e 682.215 euro. A quella che sembra una cifra di tutto rispetto, bisogna sottrarre i 7 milioni e mezzo di budget necessari alla realizzazione del film, cosa che dovrà per forza di cose far rivedere a Muccino i piani del suo cinema del futuro.Continuando con la nostra classifica, la piccola e graziosa Lady Bird si ferma all'ottavo posto con 444.499 euro, mentre dobbiamo scendere fino al nono per trovare una nostra cara conoscenza: qui se ne sta Black Panther con 429.128 euro di incasso. Chiudiamo con una favola d'altri tempi,, che ha guadagnato altri 396.630 euro.