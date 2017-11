Box Office Italia: Justice League ancora in vetta, bene gli italiani

Quanto è interessante?







3 Segnala Notizia Segnala Errori

Anche questa settimana calma piatta in vetta, guardando al box office italiano:continua a dominare con un altro milione e 476.053 euro di incasso. Per incontrare la prima novità bisogna scendere al secondo posto, dove Paolo Genovese ha lasciato il secondo gradino del podio ae ai suoi Sdraiati , capaci di guadagnare quasi un milione di euro (964.424 per la precisione). Altro debutto e altro film nostrano in terza posizione, Caccia al Tesoro di, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Max Tortora. Continuando a scendere troviamo un nuovo film d'animazione, sono tornati infatti i simpatici scoiattoli dinel secondo capitolo chiamato, quarto al box office con 546.065 euro.Al quinto debutta un film d'azione all'americana come non se ne vedevano da tempo, ovvero American Assassin con, mentre Paolo Genovese e il suo The Place devono accontentarsi del sesto posto settimanale (ma con quasi 4 milioni di euro totali, il che non è niente male). Debutto un po' amaro invece per Flatliners - Linea mortale , remake dell'originaleche è stato alquanto massacrato dalla critica USA; da noi ha incassato 370.329 euro nel suo primo weekend di programmazione.Agli ultimi tre posti della settimana ritroviamo l'orsettocon 359.258 euro,con 233.702 euro, partito a dir poco in sordina, e Auguri per la tua morte . Il teen movie con sfumature horror chiude la classifica settimanale con 211.535 euro di incasso, mentre sale l'attesa per Star Wars e Coco.